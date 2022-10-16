КНДР в очередной раз испытала баллистическую ракету малой дальности

Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в море у своего восточного побережья, в пятницу, 14 октября.
Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на южнокорейских военных.
Кроме того, КНДР произвела около 170 артиллерийских выстрелов по "морским буферным зонам" у восточного и западного побережья страны, а группа из примерно десяти северокорейских военных самолетов пролетела вдоль границы с Южной Кореей.
Отмечается, что маневры могли стать ответом на первые за пять лет односторонние санкции Сеула против Пхеньяна. Как известно, в черный список попали 15 северокорейских граждан и 16 организаций, занимающихся разработкой ракет.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракета была запущена в 1.49 ночи из района Сунан вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна и пролетела около 700 км, прежде чем упасть в море.
Береговая охрана Японии также сообщила о запуске, который стал как минимум 41 испытанием баллистической ракеты северокорейскими властями в этом году, пишет Reuters.
В ответ на провокационный пролет самолетов КНДР Сеул поднимал в воздух истребители
Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил Пхеньян за эскалацию напряженности, назвав его действия нарушением двустороннего военного соглашения 2018 года, запрещающего "вражеские действия" в приграничной зоне.
Южнокорейский президент Юн Сук Йоль заявил, что КНДР "без разбора совершает провокации", пообещав разработать контрмеры.
Военные Северной Кореи опубликовали заявление в государственных СМИ, подчеркнув, что приняли "решительные военные контрмеры" в связи с артиллерийским огнем Южной Кореи в четверг, 13 октября.
В Сеуле на это ответили, что стрельба является "обычными, законными" учениями.
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