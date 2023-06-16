КНДР стремится к более тесному стратегическому сотрудничеству с рф

11:26 12 июня Киев, Украина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил намерение усилить сотрудничество с рф и "держаться за руку" с президентом россии владимиром путиным, чтобы укрепить стратегические связи.



Как сообщает Reuters, Ким пообещал это в послании путину по случаю национального дня россии. Он также высказался в пользу решения россии вторгнуться в Украину, демонстрируя "полную поддержку и солидарность", отмечает информационное агентство.

"Справедливость обязательно победит, и российский народ будет продолжать добавлять славы в историю победы", - сказал Ким в обращении, опубликованном государственным новостным агентством KCNA.

Ким Чен Ын также призвал к "более тесному стратегическому сотрудничеству" с москвой, "крепко держась за руки с российским президентом, согласно общему желанию народов двух стран достичь большой цели построения могущественной страны", отмечается в заявлении.



/>Северная Корея стремится наладить более тесные связи с кремлем и поддержала москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом гегемонистскую политику и произвол Соединенных Штатов и Запада, отмечает Reuters.