КНДР снова выпустила баллистические ракеты в Японское море

08:44 06 октября Киев, Украина

Выпущенные Северной Кореей две баллистические ракеты упали в Японское море, сообщает телеканал NHK 6 октября.


Отмечается, что ракеты были выпущены с 15-минутным интервалом. Установлено, что район их падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как сообщил японский министр обороны Ясукадзу Хамада, одна из ракет преодолела расстояние в 350 км, другая - 800 км.

В связи с произошедшим официальный Токио выразил Пхеньяну протест.

Напомним, на этой неделе Северная Корея уже запускала баллистическую ракету, она пролетела над Японией. Тогда Токио вынужден был объявить воздушную тревогу.