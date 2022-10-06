КНДР снова выпустила баллистические ракеты в Японское море

Выпущенные Северной Кореей две баллистические ракеты упали в Японское море, сообщает телеканал NHK 6 октября.
Отмечается, что ракеты были выпущены с 15-минутным интервалом. Установлено, что район их падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Как сообщил японский министр обороны Ясукадзу Хамада, одна из ракет преодолела расстояние в 350 км, другая - 800 км.
В связи с произошедшим официальный Токио выразил Пхеньяну протест.
Напомним, на этой неделе Северная Корея уже запускала баллистическую ракету, она пролетела над Японией. Тогда Токио вынужден был объявить воздушную тревогу.
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