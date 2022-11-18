КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея, в пятницу 18 ноября, провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что накануне Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности в воды у восточного побережья Корейского полуострова и строго предупредил США "о более жестком военном противодействии" их тесным оборонным связям с Южной Кореей и Японией.
По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена приблизительно в 10.15 по местному времени (3.15 по Киеву) из Сунана недалеко от Пхеньяна и пролетела около 1000 километров на восток.
Она достигла высоты около 6100 километров со скоростью 22 Маха, что в 22 раза превышает скорость звука. Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
Японский премьер-министр Фумио Кисида со ссылкой на данные береговой охраны страны заявил, что северокорейская ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 210 километрах к западу от японского острова Осима-Осима.
Он осудил провокационные действия КНДР, которые совершаются с "беспрецедентной частотой".
Отмечается, что накануне Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности в воды у восточного побережья Корейского полуострова и строго предупредил США "о более жестком военном противодействии" их тесным оборонным связям с Южной Кореей и Японией.
По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена приблизительно в 10.15 по местному времени (3.15 по Киеву) из Сунана недалеко от Пхеньяна и пролетела около 1000 километров на восток.
Она достигла высоты около 6100 километров со скоростью 22 Маха, что в 22 раза превышает скорость звука. Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
Японский премьер-министр Фумио Кисида со ссылкой на данные береговой охраны страны заявил, что северокорейская ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 210 километрах к западу от японского острова Осима-Осима.
Он осудил провокационные действия КНДР, которые совершаются с "беспрецедентной частотой".
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