КНДР провела испытание крылатых ракет большой дальности

15:24 13 октября Киев, Украина

Северная Корея испытала стратегические крылатые ракеты большой дальности.



Об этом 13 октября сообщила газета The Japan Times.



По данным Центрального телеграфного агентства КНДР, испытательные пуски, "успешно проведенные" 12 октября, были направлены на дальнейшее повышение боеспособности и мощности стратегических крылатых ракет большой дальности для применения тактического ядерного оружия.



Отмечается, две ракеты пролетели 10234 секунды, или почти три часа, овалом и восьмеркой в небе над Желтым морем, а затем врезались в цели на расстоянии 2000 километров.



Такая дистанция делает всю Японию доступной для удара.



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение результатом испытательного запуска". Он похвалил "высокие возможности реагирования" своих "ядерных боевых сил" утверждая, что последние испытания доказали "полную готовность к реальной войне".