КНДР планирует усилить разработку ядерного вооружения

09:34 19 июня Киев, Украина

Трудовая партия Кореи, обладающая полным контролем над властью в КНДР, объявила о своих намерениях по усилению разработки и производства высокотехнологичного ядерного вооружения.

Согласно информации, распространенной агентством Yonhap, ссылающимся на официальное северокорейское информационное агентство KCNA, соответствующее решение было принято на пленуме центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

В течение трех дней на пленуме под руководством председателя партии Ким Чен Ына обсуждались вопросы обороны и дипломатические стратегии КНДР в ответ на изменения в международной обстановке.

Особое внимание было обращено на неудачную попытку запуска разведывательного спутника в конце прошлого месяца, которую назвали "самой серьезной неудачей, не подлежащей незамеченной" в сообщении KCNA.

Соответствующие должностные лица, ответственные за запуск, были подвергнуты строгой критике, и руководство страны выдало приказ о тщательном анализе причин неудачи с целью "успешного запуска военного разведывательного спутника" в кратчайшие сроки на орбиту.

Кроме того, ТПК ясно заявила о своей готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове.

В сообщении отмечается, что руководители ТПК призывают предприятия в оборонной отрасли "продолжать настойчиво разрабатывать ядерное оружие и укреплять ядерные силы... путем увеличения производства более совершенного ядерного вооружения".