КНДР планирует усилить разработку ядерного вооружения

Трудовая партия Кореи, обладающая полным контролем над властью в КНДР, объявила о своих намерениях по усилению разработки и производства высокотехнологичного ядерного вооружения.
Согласно информации, распространенной агентством Yonhap, ссылающимся на официальное северокорейское информационное агентство KCNA, соответствующее решение было принято на пленуме центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
В течение трех дней на пленуме под руководством председателя партии Ким Чен Ына обсуждались вопросы обороны и дипломатические стратегии КНДР в ответ на изменения в международной обстановке.
Особое внимание было обращено на неудачную попытку запуска разведывательного спутника в конце прошлого месяца, которую назвали "самой серьезной неудачей, не подлежащей незамеченной" в сообщении KCNA.
Соответствующие должностные лица, ответственные за запуск, были подвергнуты строгой критике, и руководство страны выдало приказ о тщательном анализе причин неудачи с целью "успешного запуска военного разведывательного спутника" в кратчайшие сроки на орбиту.
Кроме того, ТПК ясно заявила о своей готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове.
В сообщении отмечается, что руководители ТПК призывают предприятия в оборонной отрасли "продолжать настойчиво разрабатывать ядерное оружие и укреплять ядерные силы... путем увеличения производства более совершенного ядерного вооружения".
Согласно информации, распространенной агентством Yonhap, ссылающимся на официальное северокорейское информационное агентство KCNA, соответствующее решение было принято на пленуме центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
В течение трех дней на пленуме под руководством председателя партии Ким Чен Ына обсуждались вопросы обороны и дипломатические стратегии КНДР в ответ на изменения в международной обстановке.
Особое внимание было обращено на неудачную попытку запуска разведывательного спутника в конце прошлого месяца, которую назвали "самой серьезной неудачей, не подлежащей незамеченной" в сообщении KCNA.
Соответствующие должностные лица, ответственные за запуск, были подвергнуты строгой критике, и руководство страны выдало приказ о тщательном анализе причин неудачи с целью "успешного запуска военного разведывательного спутника" в кратчайшие сроки на орбиту.
Кроме того, ТПК ясно заявила о своей готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове.
В сообщении отмечается, что руководители ТПК призывают предприятия в оборонной отрасли "продолжать настойчиво разрабатывать ядерное оружие и укреплять ядерные силы... путем увеличения производства более совершенного ядерного вооружения".
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