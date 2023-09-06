КНДР планирует разместить ядерное оружие на кораблях

14:54 29 августа Киев, Украина





Об этом Ким заявил в речи по случаю Дня



В своем выступлении Ким также назвал лидеров Японии, США и Южной Кореи "боссами банд" и сказал, что их безрассудные конфронтационные действия сделали воды у Корейского полуострова наиболее нестабильными водами с опасностью ядерной войны. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военно-морской флот страны станет компонентом государственного ядерного сдерживания.Об этом Ким заявил в речи по случаю Дня ВМФ , сообщает Kyodo со ссылкой на государственное северокорейское информагентство KCNA.В своем выступлении Ким также назвал лидеров Японии, США и Южной Кореи "боссами банд" и сказал, что их безрассудные конфронтационные действия сделали воды у Корейского полуострова наиболее нестабильными водами с опасностью ядерной войны.

"Сложившаяся ситуация требует от наших ВМС приложить все усилия для поддержания постоянной боевой готовности, а также быть готовыми сломать волю противника к войне", — заявил Ким.

Издание отмечает, что такое заявление с высокой вероятностью указывает на планы Пхеньяна разместить ядерное оружие на флоте.



Западные специалисты считают, что Пхеньян в последнее время ускоряет свои усилия по развертыванию баллистических ракет с ядерными боеголовками на подлодках, а также оснащает ядерным оружием подводные дроны.



Северная Корея имеет только сухопутные пусковые установки баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки.