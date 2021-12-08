КНДР осуществила запуск крылатой ракеты

12:47 30 Июль Киев, Украина

В КНДР рассказали о запуске крылатой ракеты и сообщили, что такие маневры могут стать регулярными.

Подробнее! КНДР во время проходящих в стране военных маневров осуществила запуск противокорабельной крылатой ракеты. Об этом сообщил в четверг в Сеуле представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея Ким Юн Нак.

По его данным, пуск был произведен с корабля в акватории Японского моря 6 июля. Ракета пролетела менее 100 км. Точный ее тип неизвестен, однако, по мнению военных, такие ракеты уже испытывались КНДР ранее.

«Рассматриваем этот запуск как часть регулярных северокорейских военно-морских маневров», — отметил представитель КНШ. Он подчеркнул, что южнокорейские военные «пристально следят за шагами Севера и сохраняют высокий уровень боеготовности». Военный указал, что маневры стартовали в КНДР в начале июля и продолжаются до сих пор. Их завершение ожидается в августе.

В последний раз КНДР осуществила запуск нескольких ракет 14 апреля с восточного побережья из района уезда Мучхон. По данным южнокорейских военных, они относятся к типу «Кымсон-3» (KN-19 по западной классификации) и предназначены для борьбы с кораблями. Особенностью этих ракет является высокая точность и малая высота полета, что делает их малозаметными для средств противовоздушной обороны.

Помимо этого, в общей сложности в текущем году КНДР провела по меньшей мере четыре крупные военные акции, включая пуски баллистических ракет малой дальности, а также артиллерийские стрельбы.

В июне на Корейском полуострове произошло резкое обострение ситуации после того, как КНДР взорвала находившийся в городе Кэсоне офис межкорейской связи в ответ на запуск на ее территорию южнокорейскими НПО воздушных шаров с антиправительственными листовками.