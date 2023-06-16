КНДР может поставлять россии оружие в обмен на нефть - Bloomberg

Впервые с 2020 года россия начала поставки нефти в Северную Корею, углубляя сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь кремлю в войне против Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно отчету комитета по санкциям Организации Объединенных Наций, с момента возобновления поставок нефти (декабрь 2022 года), россия смогла отправить в КНДР 67 тыс. баррелей.
Возобновление поставок нефти происходит в условиях усиления сотрудничества между россией и Северной Кореей, что вызывает опасения у США, что обе страны могут уклоняться от санкций в партнерстве, которое помогает Северной Кореи и поставляет оружие рф для войны против Украины.
В конце 2022 года россия начала отправлять нефть на железнодорожную станцию в северокорейском районе Туманганг. Это единственная железнодорожная ветка между рф и Северной Кореей.
Сообщается, что Северная Корея имеет разрешение на импорт 500 тыс. баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Однако страна нашла способы обойти эти меры, например, осуществляя переправу товаров с корабля на корабль в открытом море.
Возобновление поставок нефти происходит в условиях усиления сотрудничества между россией и Северной Кореей, что вызывает опасения у США, что обе страны могут уклоняться от санкций в партнерстве, которое помогает Северной Кореи и поставляет оружие рф для войны против Украины.
В конце 2022 года россия начала отправлять нефть на железнодорожную станцию в северокорейском районе Туманганг. Это единственная железнодорожная ветка между рф и Северной Кореей.
Сообщается, что Северная Корея имеет разрешение на импорт 500 тыс. баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Однако страна нашла способы обойти эти меры, например, осуществляя переправу товаров с корабля на корабль в открытом море.
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