КНДР может поставлять россии оружие в обмен на нефть - Bloomberg

08:38 14 июня Киев, Украина

Впервые с 2020 года россия начала поставки нефти в Северную Корею, углубляя сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь кремлю в войне против Украине.
 
Об этом пишет Bloomberg.
 
Согласно отчету комитета по санкциям Организации Объединенных Наций, с момента возобновления поставок нефти (декабрь 2022 года), россия смогла отправить в КНДР 67 тыс. баррелей.

Возобновление поставок нефти происходит в условиях усиления сотрудничества между россией и Северной Кореей, что вызывает опасения у США, что обе страны могут уклоняться от санкций в партнерстве, которое помогает Северной Кореи и поставляет оружие рф для войны против Украины.

В конце 2022 года россия начала отправлять нефть на железнодорожную станцию в северокорейском районе Туманганг. Это единственная железнодорожная ветка между рф и Северной Кореей.

Сообщается, что Северная Корея имеет разрешение на импорт 500 тыс. баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Однако страна нашла способы обойти эти меры, например, осуществляя переправу товаров с корабля на корабль в открытом море.