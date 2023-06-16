КНДР: Ким Чен Ын запрещает самоубийства, считая их предательством социализма

09:59 08 июня Киев, Украина

Ким Чен Ын ввел запрет на самоубийство в Северной Корее, считая его предательством социализма.

Согласно информации, полученной из источников Mirror, лидер Северной Кореи поручил разработать механизмы для предотвращения самоубийств.

Отчеты говорят о 40-процентном увеличении числа самоубийств среди граждан Северной Кореи по сравнению с предыдущим годом.
 
"В стране существует много внутренних треволнений из-за трудностей, с которыми сталкиваются люди", - отмечается в сообщении.
 
Тем не менее, официальные лица на местах пока не нашли оптимального решения для решения сложившейся ситуации, несмотря на указания руководства.