КНДР: Ким Чен Ын запрещает самоубийства, считая их предательством социализма

Ким Чен Ын ввел запрет на самоубийство в Северной Корее, считая его предательством социализма.
Согласно информации, полученной из источников Mirror, лидер Северной Кореи поручил разработать механизмы для предотвращения самоубийств.
Отчеты говорят о 40-процентном увеличении числа самоубийств среди граждан Северной Кореи по сравнению с предыдущим годом.
Согласно информации, полученной из источников Mirror, лидер Северной Кореи поручил разработать механизмы для предотвращения самоубийств.
Отчеты говорят о 40-процентном увеличении числа самоубийств среди граждан Северной Кореи по сравнению с предыдущим годом.
Тем не менее, официальные лица на местах пока не нашли оптимального решения для решения сложившейся ситуации, несмотря на указания руководства.
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