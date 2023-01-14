КНДР и Иран продолжают нарушать запрет Совбеза ООН на поставки оружия рф

09:42 14 января Киев, Украина

Северная Корея и Иран, которые уже передавали россии оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совета безопасности ООН. Об этом во время заседания заявила постоянный представитель США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает россию.

"Мы считаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет россии", - сказала посол.

Она призвала Тегеран изменить курс и не делать этих шагов.

Кроме того, по словам Томас-Гринфилд, Северная Корея публично заявляет, что не оказывает поддержки россии. Однако эта страна предоставляла оружие ЧВК Вагнер, что является прямым нарушением другой резолюции Совбеза ООН.

"Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ЧВК", - добавила представительница США.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и соблюдать резолюции СБ ООН. Посол также обратилась с призывом к членам Совета безопасности поддержать США по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана за передачу рф боевых БПЛА.