Ключевые аэропорты Европы не справляются с потоком туристов

10:24 23 июня Киев, Украина

В больших Европейских аэропортах возник туристический кризис. Сотрудники аэропортов не справляются с сумасшедшими потоками пассажиров.

Об этом в среду, 22 июня, пишет издание Politico.



Объясняют ситуацию тем, что во многих странах ЕС уже сняли ограничения, связанные с COVID-19. В то же время двухлетняя пандемия и экономическая ситуация заставили аэродромы увольнять часть работников, поэтому персонал просто не справляется с большим количеством туристов, которые наконец решили съездить в отпуск.



При этом, сотрудники, отправленные в отпуск или уволенные во время пандемии, решили не возвращаться в отрасль, где предлагают минимальную заработную плату, а условия труда - тяжелые.

"Настало злополучное время для европейского транспорта", - говорится в сообщении.

Авиакомпании уже обвинили в возникшем хаосе администрации аэропортов. Мол, летние графики они подали еще в конце марта, и у аэропортов было достаточно времени, чтобы набрать персонал. в свою очередь руководители аэропортов заявили, что им требуется больше времени, чтобы нанять новый персонал.

"Мы выходим из пандемии, для этого нет сценария. Мы были в центре вспышки Омикрона, и любой, кто хотел в то время провести кампанию по набору персонала в разгар пандемии - либо он мог предсказать будущее, либо был глубоко безрассуден", - сказала Вирджиния Ли, представитель ACI Europe.

Во Франции и Италии, кроме очередей на дальние рейсы, персонал аэропорта устроил забастовку. В Испании за последние несколько месяцев почти 15 000 пассажиров пропустили рейсы именно из-за очередей, летом этот показатель будет выше.



Определенные трудности испытывает и Германия, где зарегистрировали повышенный спрос на поездки и нехватку персонала, ожидания в терминалах постепенно растет. Компаниям Lufthansa, Ryanair и Air France, в связи с кадровой проблемой, пришлось отменить сотни рейсов и понести экономические потери.



В Нидерландах Схипхол переполнен толпой пассажиров в очередях. В связи с нехваткой персонала в Амстердаме уже отменяют по несколько десятков рейсов ежедневно. Те, кто надеется вылететь по маршруту, должны прийти на аэродром за четыре часа до рейса.



Сотрудники компаний Ryanair и Brussels Airlines объявили о забастовке на этой неделе, а Lufthansa уже отменила 1000 июльских рейсов из-за нехватки персонала и недостатка слотов в крупнейшем в Германии аэропорте Франкфурта.



Между тем в бюджетной авиакомпании easyJet заявили, что вынуждены сократить тысячи рейсов, запланированных на лето.



Тем, кто планирует лететь из какого-либо аэропорта в Европе, советуют набраться терпения и приезжать хотя бы за три часа до вылета вместо обычных двух.