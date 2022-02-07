Клиническая смерть российского малого бизнеса

21:59 18 Сентябрь Киев, Украина

Число индивидуальных предпринимателей, которые подали заявление о банкротстве, с начала года достигло 64 тысяч человек, что на 62% больше в сравнении с 2019 годом. 
 
Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели (ИП), которые проходят процедуру банкротства как физлица – число обанкротившихся ИП выросло примерно в 20 раз. 

Большинство ИП в стране работают в сфере услуг и ретейле. Предприниматели остались и без выручки, и без финансовой подушки, отметил он.

Большинство разорившихся ИП работали как раз в торговле. Среди регионов по банкротствам лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Свердловская область.

Как уже сообщалось, малый бизнес РФ переживает клиническую смерть: 70% предпринимателей не откроются никогда, как и 20% кинотеатров в России, которые не смогут открыться после простоя из-за коронавируса.

Еще в апреле экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о коллапсе в российской экономики. По его словам, в ближайшее время вряд ли ситуация улучшится.