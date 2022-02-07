Клиническая смерть российского малого бизнеса

21:59 18 Сентябрь Киев, Украина

Число индивидуальных предпринимателей, которые подали заявление о банкротстве, с начала года достигло 64 тысяч человек, что на 62% больше в сравнении с 2019 годом.

Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели (ИП), которые проходят процедуру банкротства как физлица – число обанкротившихся ИП выросло примерно в 20 раз.