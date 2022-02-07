Клиническая смерть российского малого бизнеса

Число индивидуальных предпринимателей, которые подали заявление о банкротстве, с начала года достигло 64 тысяч человек, что на 62% больше в сравнении с 2019 годом.
Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели (ИП), которые проходят процедуру банкротства как физлица – число обанкротившихся ИП выросло примерно в 20 раз.
Большинство ИП в стране работают в сфере услуг и ретейле. Предприниматели остались и без выручки, и без финансовой подушки, отметил он.
Большинство разорившихся ИП работали как раз в торговле. Среди регионов по банкротствам лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Свердловская область.
Как уже сообщалось, малый бизнес РФ переживает клиническую смерть: 70% предпринимателей не откроются никогда, как и 20% кинотеатров в России, которые не смогут открыться после простоя из-за коронавируса.
Еще в апреле экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о коллапсе в российской экономики. По его словам, в ближайшее время вряд ли ситуация улучшится.
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