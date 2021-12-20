Климатологи: территорию Европы ожидает глобальное потепление и критическая засуха

18:51 16 Март Киев, Украина

На сегодняшний день Европа переживает сильнейшую засуху, подобного климатического состояния ученые не фиксировали с эпохи Возрождения.

Об этом 15 марта сообщили в журнале The Guardian.



Исследователи изучили серию самых сильных засух и потеплений, которые фиксировались в Европе с 2014 года, и выяснили, что аномалия, происходящая в текущее время, превзошла своих предшественников.



Ученые сравнили 27 тысяч годичных колец полусотни дубов, используя живые деревья прошлого века и строительную древесину старых зданий. Также они проанализировали свойства древесины колодцев, которая использовалась во времена правления Римской империи.



По утверждению исследователей, глобальное потепление стало результатом стремительного повышения уровня жары.



Волны тепла были разрушительными и вызвали раннюю смерть среди тысяч людей, уничтожив поля и спровоцировав пожары в лесах.



В итоге, климатологи сделали неутешительный прогноз о том, что в будущем волны тепла станут более частыми, а засуха – еще сильнее.