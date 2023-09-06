Климатологи официально признали июль 2023 года самым жарким месяцем в истории

15:52 08 августа Киев, Украина

Никто не станет отрицать очевидный факт: климат на планете резко меняется, температурный столбик неуклонно растет вверх.

"Данные C3S подтверждают, что июль 2023 года был самым жарким июлем. Средняя месячная температура составляла 16,95°C, что значительно выше предыдущего рекорда в июле 2019 года (16,63°C)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале июля четыре дня подряд, с 3 по 6 июля, был побит суточный мировой рекорд средней температуры воздуха.

"Все дни до конца июля были жарче предыдущего рекорда 16,80°C, установленного 13 августа 2016 года, что сделало 29 дней, с 3 по 31 июля, самыми жаркими днями в истории", - говорится далее в отчете.

Климатологи сообщают также, что в самый жаркий день - 6 июля - средняя мировая температура достигла 17,08°C, а зафиксированные 5 и 7 июля суточные данные отличались в пределах 0,01°C.

"В течение первой и третьей недель месяца температуры также временно превысили порог на 1,5°C выше доиндустриального уровня - ограничение, установленное Парижским соглашением, впервые это произошло в июле", - добавляют специалисты.

Ранее сообщалось, что август тоже должен быть более жарким, чем обычно.