Климатологи бьют тревогу: смертельная жара угрожает людям и экосистемам

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся в истории человечества.
Об этом сообщает Reuters.
3 июля средняя общемировая температура достигла отметки в 17,01 °C. Такой показатель побил рекорд, зафиксированный в августе 2016 года — 16,92°C.
3 июля средняя общемировая температура достигла отметки в 17,01 °C. Такой показатель побил рекорд, зафиксированный в августе 2016 года — 16,92°C.
По словам климатологов, от сильной жары в последнюю неделю страдает юг США, в Китае продолжалась устойчивая волна тепла с температурой свыше +35°C, а в Северной Африке наблюдалась температура около +50°C.
И даже в Антарктиде, где сейчас зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская исследовательская станция имени Вернадского недавно зарегистрировала рекорд температуры июля, который составил +8,7 °C.
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