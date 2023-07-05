Климатологи бьют тревогу: смертельная жара угрожает людям и экосистемам

13:59 05 июля Киев, Украина

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США , понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся в истории человечества.

Об этом сообщает Reuters.



3 июля средняя общемировая температура достигла отметки в 17,01 °C. Такой показатель побил рекорд, зафиксированный в августе 2016 года — 16,92°C.

"Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем", - подчеркнула климатолог Фридерике Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грантема в Имперском колледже Лондона.

По словам климатологов, от сильной жары в последнюю неделю страдает юг США, в Китае продолжалась устойчивая волна тепла с температурой свыше +35°C, а в Северной Африке наблюдалась температура около +50°C.



И даже в Антарктиде, где сейчас зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская исследовательская станция имени Вернадского недавно зарегистрировала рекорд температуры июля, который составил +8,7 °C.