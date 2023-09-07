Китайским чиновникам запретили использовать iPhone

Правительство Китая приказало чиновникам центральных госучреждений не использовать продукцию Apple и другие иностранные устройства для работы или приносить их в офис.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, китайские чиновники уже месяцами соблюдают правило — избегать iPhone. Это может быть местью за подобные шаги США против китайских технологий и соцсети TikTok .
В частности, под ограничения Вашингтона подпадают китайские Huawei и ZTE. В прошлом году администрация Байдена запретила одобрять новое телекоммуникационное оборудование от обеих компаний.
Непонятно, как широко распространялись приказы, но подобные сообщения были переданы работникам некоторых центральных регуляторных органов.
Информационное управление Государственного совета Китая, Национальное управление государственной службы и Apple не ответили на запросы о комментариях.
Пекин в течение многих лет ограничивал государственных служащих в некоторых учреждениях использовать iPhone для работы, но сейчас распоряжение было расширено, говорят люди. Последнее распоряжение также свидетельствует об активизации усилий Пекина по обеспечению строгого выполнения своих правил.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, китайские чиновники уже месяцами соблюдают правило — избегать iPhone. Это может быть местью за подобные шаги США против китайских технологий и соцсети TikTok .
В частности, под ограничения Вашингтона подпадают китайские Huawei и ZTE. В прошлом году администрация Байдена запретила одобрять новое телекоммуникационное оборудование от обеих компаний.
Непонятно, как широко распространялись приказы, но подобные сообщения были переданы работникам некоторых центральных регуляторных органов.
Информационное управление Государственного совета Китая, Национальное управление государственной службы и Apple не ответили на запросы о комментариях.
Пекин в течение многих лет ограничивал государственных служащих в некоторых учреждениях использовать iPhone для работы, но сейчас распоряжение было расширено, говорят люди. Последнее распоряжение также свидетельствует об активизации усилий Пекина по обеспечению строгого выполнения своих правил.
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