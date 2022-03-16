Китайский пилотируемый корабль Шэньчжоу-12 с космонавтами вышел на орбиту

06:55 17 июня Киев, Украина

Китай продолжает успешно осваивать космическое пространство. Как стало известно, сегодня ночью был проведен успешный запуск пилотируемого корабля Шэньчжоу-12. Корабль направляется к китайской орбитальной станции. Старт был осуществлен с площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия, в ночь на четверг, 17 июня.

Отмечается, что для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F. На борту корабля пребывают три космонавта.

Как информировали в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, Шэньчжоу-12 успешно достиг околоземной орбиты.

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации", - заявили в управлении.

Напомним, это первая за последние пять лет китайская космическая миссия с экипажем - 56-летним Ни Хайшэном, 54-летним Лю Бомином и 45-летним Тан Хунбо.