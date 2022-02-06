Китайский марсоход достиг цели - подробности

Китайское информационное агентство Xinhua сегодня опубликовало информацию об успешном полете Tianwen-1 на Марс. Согласно данным впервые китайская разработка смогла успешно достичь поверхности красной планеты для сбора биологических данных и образцов.

Космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен с космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

"Это был первый шаг в китайском планетарном исследовании космоса", - говорится в сообщении.

Tianwen-1 приземлился на территории обширной равнины, известной как Utopia Planitia, "впервые оставив китайский след на Марсе". Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район.

Марсоход будет изучать поверхность почвы и атмосферу планеты, а также искать признаки древней жизни, включая любые подземные воды и лед, с помощью георадара.