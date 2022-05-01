Китайский космический зонд успешно сел на поверхность Луны. Видео

08:16 02 декабря Киев, Украина

Лунная станция "Чанъэ-5" совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе вулканического пика Рюмкер в пределах Океана Бурь.

Китай станет третьей страной, которая доставит лунный грунт на Землю.

Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA) во вторник, 1 декабря.





Китайская автоматическая лунная станция будет находиться на Луне 14 дней, до тех пор, пока место прилунения будет освещаться Солнцем – летательный аппарат не снабжен радиоизотопными нагревателями, рассчитанными на резкое похолодание с приходом лунной ночи.

За это время ей предстоит сделать скважины глубиной до 2 м, из которых собрать около 2 кг лунной породы для доставки на Землю, впервые за 44 года. Длительность пребывания в космосе "Чанъэ-5" составит 23 дня.

Образцы почвы с земного спутника будут переданы на орбитальный модуль в специальном устройстве, а далее – на Землю, в КНР, провинция Внутренняя Монголия.