Китайский экспорт в рф за первые пять месяцев 2023 года вырос на 75,6%

20:30 07 июня Киев, Украина

Китайский экспорт в россию за первые пять месяцев 2023 года продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигнув отметки в $42,9 млрд.

Импорт также показал положительную динамику, увеличившись на 20,4% и достигнув $50,9. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Объем внешней торговли Китая с рф в январе - мае составил 93,8 млрд. долларов, что на 40,7% больше, чем год назад.



Общий объем импорта и экспорта Китая за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,7% в местной валюте до 16,8 трлн юаней, однако в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,8% - до 2,4 трлн. долларов.



В мае зарубежные поставки из КНР сократились впервые за три месяца, преимущественно из-за общего снижения уровня экспорта в главные торговые партнеры - страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский Союз, США и Японию. Наибольший спад – в экспорте электронных товаров, а также одежды и игрушек.



Снижение импорта объясняется прежде всего низкими ценами на сырую нефть и другие ресурсы, а также низким внутренним спросом в самой стране.



В четверку крупнейших торговых партнеров КНР в этом году вошли страны АСЕАН, торговля Китая с которыми выросла на 2,1%, до 377 млрд долларов, Европейский Союз с показателем 332 млрд долларов товарооборота, что на 3,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Штаты из 274,7 млрд дол. (-12,3% год к году) и Япония – 131,3 млрд дол. (-10,4%).



Снижение показателей экспорта/импорта Китая усугубляет обеспокоенность специалистов относительно замедления экономического восстановления страны на фоне замедления экономик ключевых стран - торговых партнеров КНР.