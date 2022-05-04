Китайские компании CNOOC, SMIC, CCTC, CIECC попали под санкции Пентагона

11:48 04 декабря Киев, Украина

Пентагон пополнил свой санкционный список еще четырьмя китайскими компаниями, которые по мнению Вашингтона несут угрозу мирному сосуществованию европейских стран.

Об этом говорится на сайте ведомства.



Под ограничения попали третья по величине нефтегазовая корпорация Китая China National Offshore Oil Corp (CNOOC), производитель микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а также инжиниринговая компания China Construction Technology Co (CCTC) и консалтинговая компания China International Engineering Consulting Corp (CIECC).

"Пентагон готов решительно противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского синтеза, целью которого выступает модернизация Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям", – говорится в сообщении.

Внесение компании в черный список позволяет американскому президенту США вводить санкции на ее любую коммерческую деятельность.



Пентагон опубликовал для Конгресса первоначальный список компаний в июне 2020 года и продолжит обновлять его, добавляя организации по мере необходимости.