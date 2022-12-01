Китайские и российские самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи

08:12 01 декабря Киев, Украина





В НАТО обеспокоены инцидентом, сообщают Sky News и Devdiscourse.



Так, на оборонной линии Южной Кореи произошел инцидент, значительно встревоживший США и их союзников. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS), два китайских



Sky News отмечает, что в ответ на сообщение москва заявила, что ее стратегические военные самолеты осуществляли совместное с Китаем патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Тем не менее, союзники по НАТО были озабочены быстрым наращиванием военной силы Китая и его сотрудничеством с россией, за которым они наблюдают еще с февраля 2022 года. Военные самолеты Китая и рф , 30 ноября, нарушили границу противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ).В НАТО обеспокоены инцидентом, сообщают Sky News и Devdiscourse.Так, на оборонной линии Южной Кореи произошел инцидент, значительно встревоживший США и их союзников. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS), два китайских бомбардировщика H-6 дважды входили в зону противовоздушной обороны страны (KADIZ). Впоследствии они снова вошли в зону идентификации ПВО, но вместе с ними уже находились шесть российских военных самолетов, включая бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35.Sky News отмечает, что в ответ на сообщение москва заявила, что ее стратегические военные самолеты осуществляли совместное с Китаем патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Тем не менее, союзники по НАТО были озабочены быстрым наращиванием военной силы Китая и его сотрудничеством с россией, за которым они наблюдают еще с февраля 2022 года.

"Члены нашего альянса остаются обеспокоенными политикой принуждения КНР, использованием ею дезинформации, быстрым, непрозрачным наращиванием военной силы, включая сотрудничество с россией", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО.

Отмечается, что хотя Китай дистанцируется от "безграничного" стратегического партнерства с россией и отказался участвовать в войне, однако такие совместные учения вызывают беспокойство у международного сообщества.

"Мы также по-прежнему стремимся поддерживать конструктивный диалог с Китаем, где только можем, и мы приветствуем возможности работать вместе над общими проблемами", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США подтвердил, что хотя НАТО продолжает сосредотачиваться на сохранении единой поддержки Украины, члены также хотят повысить устойчивость альянса, рассматривая новые вызовы, включая те, которые создает Китай.