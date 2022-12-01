Китайские и российские самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи

Военные самолеты Китая и рф, 30 ноября, нарушили границу противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ).
В НАТО обеспокоены инцидентом, сообщают Sky News и Devdiscourse.
Так, на оборонной линии Южной Кореи произошел инцидент, значительно встревоживший США и их союзников. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS), два китайских бомбардировщика H-6 дважды входили в зону противовоздушной обороны страны (KADIZ). Впоследствии они снова вошли в зону идентификации ПВО, но вместе с ними уже находились шесть российских военных самолетов, включая бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35.
Sky News отмечает, что в ответ на сообщение москва заявила, что ее стратегические военные самолеты осуществляли совместное с Китаем патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Тем не менее, союзники по НАТО были озабочены быстрым наращиванием военной силы Китая и его сотрудничеством с россией, за которым они наблюдают еще с февраля 2022 года.
В НАТО обеспокоены инцидентом, сообщают Sky News и Devdiscourse.
Так, на оборонной линии Южной Кореи произошел инцидент, значительно встревоживший США и их союзников. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS), два китайских бомбардировщика H-6 дважды входили в зону противовоздушной обороны страны (KADIZ). Впоследствии они снова вошли в зону идентификации ПВО, но вместе с ними уже находились шесть российских военных самолетов, включая бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35.
Sky News отмечает, что в ответ на сообщение москва заявила, что ее стратегические военные самолеты осуществляли совместное с Китаем патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Тем не менее, союзники по НАТО были озабочены быстрым наращиванием военной силы Китая и его сотрудничеством с россией, за которым они наблюдают еще с февраля 2022 года.
Отмечается, что хотя Китай дистанцируется от "безграничного" стратегического партнерства с россией и отказался участвовать в войне, однако такие совместные учения вызывают беспокойство у международного сообщества.
Госсекретарь США подтвердил, что хотя НАТО продолжает сосредотачиваться на сохранении единой поддержки Украины, члены также хотят повысить устойчивость альянса, рассматривая новые вызовы, включая те, которые создает Китай.
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