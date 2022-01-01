Китайская атомная субмарина попалась в поле зрения спутника

15:12 21 Август Киев, Украина

Редкий кадр удалось сделать коммерческому американскому спутнику, на фото видно, как атомная подводная лодка Китая входит в подземную бухту.

Эксперты узнали китайскую атомную субмарину 093 «Шань», вооруженную противокорабельными ракетами и торпедами.

О строительстве тайной базы субмарин на острове Хайнань известно с 2008 года — об этом рассказывала разведка Индии и ряда других стран. База находится в 280 км от островного курортного города Дананг во Вьетнаме и всего в нескольких километрах от китайского курорта Санья.





Отмечается, что подземные базы не позволяют разведке Снимок, захода субмарины в подземную базу, считают большой редкостью, а вот саму подземную базу редкостью при этом не считают, поскольку Пекин имеет давнюю традицию скрывать свою военную технику — от ракет до подводных лодок.Отмечается, что подземные базы не позволяют разведке США оценить боевую готовность китайского флота, точное количество подводных лодок и прочее.

В июле США отправили два авианосца для проведения учений в Южно-Китайском море на фоне конфликтов с Китаем. Сейчас Пекин пытается достичь господства в Южно-Китайском море, богатого ресурсами и выгодного для торговли. Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам против и заявляют свои права на море. Китай построил островные базы по всей акватории, но объясняет это мирными намерениями.

Демократический Тайвань проводит полномасштабные военные учения на суше, на воде и в воздухе на фоне агрессии коммунистического Китая, который считает остров частью своей территории и угрожает аннексировать его военным путем.

Пекин сталкивается с волной враждебности, растущей на фоне вспышки коронавируса и способной привести к большему обострению отношений Китая с США. Китай на грани обострения отношений с миром из-за коронавируса — закрытый правительственный доклад. Главный пропагандист Компартии Ху Сицзинь призвал наращивать ядерный потенциал Китая, чтобы противостоять США.





