Китайцев приучат быть умеренными в еде

Власти Китая нашли способ борьбы, с достигшим больших масштабов, расточительным использованием продуктов питания.
Парламент Китая одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания в рамках усилий властей приучить население страны к умеренности в еде.
Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 29 апреля.
Указано, что этот закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.
Отмечается, что новый закон позволяет заведениям общественного питания добавлять к счету посетителей, которые оставляют избыточное количество пищи, пошлину за утилизацию. Но при этом размер этой пошлины должен быть четко указанным.
Ежегодно в Китае около 35 млн тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 млн тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 млн человек.
Указано, что этот закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.
Отмечается, что новый закон позволяет заведениям общественного питания добавлять к счету посетителей, которые оставляют избыточное количество пищи, пошлину за утилизацию. Но при этом размер этой пошлины должен быть четко указанным.
Ежегодно в Китае около 35 млн тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 млн тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 млн человек.
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