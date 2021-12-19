Китайцам предложили экономить еду

Лидер КНР призвал соотечественников к бережливости. Он заявил о том, что нужно быть более ответственными в вопросах продовольственной безопасности страны.
400;">Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".
Параллельно с этим глава Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия. "Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и [меры] по просвещению [граждан], а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью", - пояснил председатель КНР.
Согласно агентству, Си Цзиньпин неоднократно призывал население к экономности в потреблении пищи, а также резко выступал против растраты продуктов питания.
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