Китай значительно увеличил импорт нефти из россии

В период с января по май 2023 года поставки российской нефти в Китай выросли на 23,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув около 42,1 миллиона тонн. Россия продолжает быть главным поставщиком нефти в Китай.
Согласно данным Главного таможенного управления Китая, стоимостной показатель импорта нефти из россии в Китай за этот же период снизился на 4,88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 22,65 миллиарда долларов.
Саудовская Аравия занимает второе место по объему поставок нефти в Китай, продавая в период январь-май 38,6 миллиона тонн нефти на сумму 23,75 миллиарда долларов. Объем поставок по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года вырос на 1%, в то время как стоимость снизилась на 13%.
За ними следуют Ирак (около 25,42 миллиона тонн на 14,76 миллиарда долларов), Малайзия (19,6 миллиона тонн на 10 миллиардов долларов), Объединенные Арабские Эмираты (17,43 миллиона тонн на 11,11 миллиарда долларов) и Оман (примерно 16,43 миллиона тонн на 10,35 миллиарда долларов).
Интересно отметить, что среди около 40 стран, поставляющих нефть в Китай в 2023 году, Иран отсутствует, а США занимают 10-е место, поставив около 5,7 миллиона тонн нефти на сумму 3,6 миллиарда долларов.
Только в мае поставки российской нефти в Китай выросли на 36,4% по сравнению с апрелем, достигнув 9,71 миллиона тонн. По деньгам рост составил 36,7%, до 5,12 миллиарда долларов.
Согласно данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в Китай вырос на 8,2%, достигнув 86,2 миллиона тонн. Стоимость приобретенной Китаем энергоносителя у россии увеличилась примерно на 43,9%, до 58,37 миллиарда долларов.
Согласно данным Главного таможенного управления Китая, стоимостной показатель импорта нефти из россии в Китай за этот же период снизился на 4,88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 22,65 миллиарда долларов.
Саудовская Аравия занимает второе место по объему поставок нефти в Китай, продавая в период январь-май 38,6 миллиона тонн нефти на сумму 23,75 миллиарда долларов. Объем поставок по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года вырос на 1%, в то время как стоимость снизилась на 13%.
За ними следуют Ирак (около 25,42 миллиона тонн на 14,76 миллиарда долларов), Малайзия (19,6 миллиона тонн на 10 миллиардов долларов), Объединенные Арабские Эмираты (17,43 миллиона тонн на 11,11 миллиарда долларов) и Оман (примерно 16,43 миллиона тонн на 10,35 миллиарда долларов).
Интересно отметить, что среди около 40 стран, поставляющих нефть в Китай в 2023 году, Иран отсутствует, а США занимают 10-е место, поставив около 5,7 миллиона тонн нефти на сумму 3,6 миллиарда долларов.
Только в мае поставки российской нефти в Китай выросли на 36,4% по сравнению с апрелем, достигнув 9,71 миллиона тонн. По деньгам рост составил 36,7%, до 5,12 миллиарда долларов.
Согласно данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в Китай вырос на 8,2%, достигнув 86,2 миллиона тонн. Стоимость приобретенной Китаем энергоносителя у россии увеличилась примерно на 43,9%, до 58,37 миллиарда долларов.
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