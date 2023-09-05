Китай заявил о разоблачении шпиона, завербованного ЦРУ

Китай ведет расследование в отношении гражданина Китая, обвиняемого в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).
Об этом сообщило в понедельник, 21 августа, Министерство государственной безопасности Китая, пишет Reuters.
Отмечается, что 39-летний гражданин Китая по фамилии Хао работал в одном из китайских министерств и поехал на учебу в Японию, где и состоялась вербовка. Пол Хао не разглашается.
Как подробнее пишет гонконгское издание Dimsum Daily, во время учебы в Японии Хао познакомился с работником американского посольства по имени Тед, который помог обработать его заявление на визу в США. Тед постепенно наладил более тесные отношения, угощая Хао едой и даря подарки, а позже Хао попросил помочь писать статьи за определенную плату. Хао согласился.
Прежде чем завершить работу в Японии, Тед познакомил Хао со своим коллегой Ли Цзюнем, и они поддерживали рабочие отношения. Перед возвращением Хао в Китай Ли Цзюнь раскрыл свое лицо в ЦРУ и попытался завербовать Хао, призывая его найти работу в государственном учреждении Китая. Хао согласился, подписал соглашение о шпионаже и прошел оценку и обучение.
Вернувшись в Китай, Хао маневрировал, чтобы получить работу в определенном государственном министерстве по указанию ЦРУ. Он несколько раз тайно встречался с оперативниками ЦРУ в Китае, предоставлял разведывательные данные и получал деньги. После обнаружения шпионской деятельности Хао органы государственной безопасности Китая задержали его для расследования. Продолжается рассмотрение дела.
Об этом сообщило в понедельник, 21 августа, Министерство государственной безопасности Китая, пишет Reuters.
Отмечается, что 39-летний гражданин Китая по фамилии Хао работал в одном из китайских министерств и поехал на учебу в Японию, где и состоялась вербовка. Пол Хао не разглашается.
Как подробнее пишет гонконгское издание Dimsum Daily, во время учебы в Японии Хао познакомился с работником американского посольства по имени Тед, который помог обработать его заявление на визу в США. Тед постепенно наладил более тесные отношения, угощая Хао едой и даря подарки, а позже Хао попросил помочь писать статьи за определенную плату. Хао согласился.
Прежде чем завершить работу в Японии, Тед познакомил Хао со своим коллегой Ли Цзюнем, и они поддерживали рабочие отношения. Перед возвращением Хао в Китай Ли Цзюнь раскрыл свое лицо в ЦРУ и попытался завербовать Хао, призывая его найти работу в государственном учреждении Китая. Хао согласился, подписал соглашение о шпионаже и прошел оценку и обучение.
Вернувшись в Китай, Хао маневрировал, чтобы получить работу в определенном государственном министерстве по указанию ЦРУ. Он несколько раз тайно встречался с оперативниками ЦРУ в Китае, предоставлял разведывательные данные и получал деньги. После обнаружения шпионской деятельности Хао органы государственной безопасности Китая задержали его для расследования. Продолжается рассмотрение дела.
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