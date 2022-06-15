Китай заявил, что, возможно, обнаружил сигналы от инопланетных цивилизаций

Китай заявил, что его гигантский телескоп Sky Eye, возможно, обнаружил признаки инопланетных цивилизаций, согласно отчету государственной газеты Science and Technology Daily, которая затем удалила отчет и сообщения об открытии.
Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye — крупнейшим в мире радиотелескопом — отличаются от ранее захваченных, и команда продолжает их изучение, говорится в отчете со ссылкой на Чжан Тонцзе, главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций з Китайской академии наук.
Непонятно, почему отчет был удален с веб-сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже растиражирована в соцсетях и СМИ, в том числе государственных.
В сентябре 2020 года Sky Eye, расположенный в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеющий диаметр 500 метров (1640 футов), официально начал поиски внеземной жизни. Согласно отчету, команда обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и обнаружила еще один подозрительный сигнал в 2022 году по данным наблюдения за целями экзопланет.
Сообщается, что китайский Sky Eye чрезвычайно чувствителен в низкочастотном радиодиапазоне и играет решающую роль в поиске внеземных цивилизаций, сказал Чжан.
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