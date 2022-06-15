Китай заявил, что, возможно, обнаружил сигналы от инопланетных цивилизаций

Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye — крупнейшим в мире радиотелескопом — отличаются от ранее захваченных, и команда продолжает их изучение, говорится в отчете со ссылкой на Чжан Тонцзе, главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций з Китайской академии наук.

"Вероятность того, что нам удалось обнаружить настоящий сигнал от внеземной цивилизации, очень высока. Однако подозрительные сигналы также могут быть своего рода радиопомехами и требуют дальнейшего расследования. Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это сигнал от инопланетян, или наоборот исключить такую возможность" — говорит Чжан Тунцзе.



Непонятно, почему отчет был удален с веб-сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже растиражирована в соцсетях и СМИ, в том числе государственных.

В сентябре 2020 года Sky Eye, расположенный в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеющий диаметр 500 метров (1640 футов), официально начал поиски внеземной жизни. Согласно отчету, команда обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и обнаружила еще один подозрительный сигнал в 2022 году по данным наблюдения за целями экзопланет.Сообщается, что китайский Sky Eye чрезвычайно чувствителен в низкочастотном радиодиапазоне и играет решающую роль в поиске внеземных цивилизаций, сказал Чжан.