Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который минует россию

14:31 20 апреля Киев, Украина

Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Германию в обход России. Маршрут представляет собой смешанные железнодорожные и морские перевозки и пройдет через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию с пересечением Каспийского и Черного морей, после чего доберется до немецкого города Манхайм. Общая протяженность составит 11,3 тыс. км.

"Новый маршрут охватывает страны и регионы, которые в прошлом редко посещали грузовые поезда Китай-Европа, открывая новые рынки для отечественных и международных предприятий", — рассказал генеральный директор Сианьской компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли Ltd. Юань Сяоцзюнь.

Такие маршруты, в реальности, были и раньше, но использовали их редко. Просто "на пробу". А потом возвращались к кратчайшему - российскому. Но теперь Россия - как чумной барак, все стараются ее обходить. Скорее всего и Китай будет использовать транзитные коридоры в обход воюющей страны. Так дольше и дороже, зато во всех отношениях безопаснее. А именно это, в реальности, и есть дешевле.

Отметим, что российские власти открыто заявляли, что в условиях экономической блокады, которую Запад создает путем введения санкций, РФ будет рассчитывать на поддержку Китая. При этом через несколько дней после начала полномасштабной войны в СМИ появилась информация, что железнодорожные перевозки между РФ и КНР практически остановились.



В марте российское издание "Ведомости" сообщало со ссылкой на несколько источников, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС.