Китай запустил шар-разведчик над северной частью США

Военные США обнаружили и отслеживают высотный воздушный шар-разведчик над северной континентальной частью, который запустил Китай. Были подняты истребители F-22.
Об инциденте сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер и другие сотрудники Пентагона.
По состоянию на 01:00 ночи по киевскому времени воздушный шар двигался на высоте значительно выше коммерческого воздушного движения и "не представлял военной или физической угрозы для людей на земле", уточнил бригадный генерал армии США.
Он добавил, что случаи такого рода наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависает в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях".
Об инциденте сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер и другие сотрудники Пентагона.
По состоянию на 01:00 ночи по киевскому времени воздушный шар двигался на высоте значительно выше коммерческого воздушного движения и "не представлял военной или физической угрозы для людей на земле", уточнил бригадный генерал армии США.
Он добавил, что случаи такого рода наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависает в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях".
Другой представитель Пентагона сказал, что "мы уверены, что этот высотный аэростат-разведчик принадлежит КНР".
Текущая траектория полета "действительно проходит над рядом важных объектов", сказал спикер.
Власти США полагают, что шар "имеет ограниченную ценность с точки зрения сбора разведданных" и вряд ли узнает больше, чем спутники Китая на низкой околоземной орбите.
Военные отказались сообщить, как долго они отслеживают шар (по меньшей мере "пару дней") и какого он размера, но отметили, что аэростат "достаточно большой, чтобы нанести ущерб полем обломков, если мы собьем его": "Летчики видели эту штуку, хотя она находилась довольно высоко в небе. Так что, вы знаете, это значительные [размеры]".
Они уточнили, что рассматривали вариант со сбиванием его над малонаселенными районами в штате Монтана.
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