Китай запустил шар-разведчик над северной частью США

10:58 03 февраля Киев, Украина





Об инциденте сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер и другие сотрудники Пентагона.



По состоянию на 01:00 ночи по киевскому времени воздушный шар двигался на высоте значительно выше коммерческого воздушного движения и "не представлял военной или физической угрозы для людей на земле", уточнил бригадный генерал армии США.



Он добавил, что случаи такого рода наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависает в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях". Военные США обнаружили и отслеживают высотный воздушный шар-разведчик над северной континентальной частью, который запустил Китай . Были подняты истребители F-22.Об инциденте сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер и другие сотрудники Пентагона.По состоянию на 01:00 ночи по киевскому времени воздушный шар двигался на высоте значительно выше коммерческого воздушного движения и "не представлял военной или физической угрозы для людей на земле", уточнил бригадный генерал армии США.Он добавил, что случаи такого рода наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависает в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях".

"Как только воздушный шар был обнаружен, правительство США приняло незамедлительные меры для защитить от сбора конфиденциальной информации", – заверил он. В Пентагоне уточнили, что не будут вдаваться в то, что именно проделано.



Другой представитель Пентагона сказал, что "мы уверены, что этот высотный аэростат-разведчик принадлежит КНР".





"Президента Байдена проинформировали и спросили о военных вариантах. Глава Минобороны Остин вчера созвал высшее руководство Пентагона, даже находясь в пути на Филиппины. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли и командующий NORTHCOM генерал Ванхерк настоятельно рекомендовали не предпринимать кинетических действий из-за риска для безопасности людей на земле из-за возможного поля обломков", – сказал он.



Текущая траектория полета "действительно проходит над рядом важных объектов", сказал спикер.



Власти США полагают, что шар "имеет ограниченную ценность с точки зрения сбора разведданных" и вряд ли узнает больше, чем спутники Китая на низкой околоземной орбите.



Военные отказались сообщить, как долго они отслеживают шар (по меньшей мере "пару дней") и какого он размера, но отметили, что аэростат "достаточно большой, чтобы нанести ущерб полем обломков, если мы собьем его": "Летчики видели эту штуку, хотя она находилась довольно высоко в небе. Так что, вы знаете, это значительные [размеры]".



Они уточнили, что рассматривали вариант со сбиванием его над малонаселенными районами в штате Монтана.