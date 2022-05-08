Китай запустил на орбиту очередной спутник

13:41 06 августа Киев, Украина

Сегодня на юго-западе Китая успешно прошел запуск нового спутника Чжунсин-2E. Его отправили на орбиту при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B /Long March-3B/.

Об этом пишет Синьхуа.



Ракета-носитель со спутником на борту взлетела с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Запуск состоялся в 00:30 по пекинскому времени.



Спутник был успешно выведен на заданную орбиту. Сегодняшний запуск стал 383-м для ракеты-носителя серии Чанчжэн.



