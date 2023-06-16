Китай запустил крупнейший в Азии проект по улавливанию и утилизации CO2

12:04 02 июня Киев, Украина

Китайская энергетическая инвестиционная корпорация (China Energy) запустила в эксплуатацию крупнейший в Азии проект - установку по улавливанию, хранению и утилизации углекислого газа (CCUS).



Эта новейшая система была успешно введена в эксплуатацию на угольной электростанции, расположенной в городе Тайчжоу в провинции Цзянсу, Восточный Китай. Ее главное достоинство заключается в возможности удаления из атмосферы до 500 тысяч тонн углекислого газа ежегодно.

"При пробном запуске проекта система CCUS продемонстрировала надежную работу и высокие стандарты безопасности, а показатели энергоэффективности и качества продукции находятся на проектном уровне или выше", - заявил президент филиала China Energy в провинции Цзянсу Цзи Минбинь.

По его словам, весь улавливаемый углерод может быть использован.



China Energy является одной из ведущих компаний по производству электроэнергии за счет угля. Она также реализует пилотные проекты по улавливанию и хранению углерода в стране, которые являются частью усилий Китая по достижению нейтральности углерода к 2060 году.