Китай запретил футболистам национальной сборной делать татуировки

17:56 30 Декабрь Киев, Украина

Футболистам , играющим за национальную сборную Китая, запретили делать татуировки и посоветовали удалить те, которые у них есть, в соответствии с новой директивой.

Эти изменения относятся как к главной сборной Китая по футболу, так и к молодежным командам, сообщает BBC.

"Это должно подать хороший пример для общества", - пишет издание, ссылаясь на слова Главного управления спорта страны (GAS).

В частности, в заявлении говорится и о том, что сборная Китая должна организовывать мероприятия, «обучающие патриотическому воспитанию» спортсменов.



CNN отмечает, что некоторым спортсменам могут разрешить прикрывать татуировки во время игр и тренировок «при определенных обстоятельствах». Однако сначала это нужно согласовать с командой.



Ранее некоторым футболистам сборной Китая, имеющим татуировку, в частности, защитнику Чжану Линьпену, приказывали прикрывать тату во время игры. А в декабре 2020 года в Китае отменили матч женской студенческой команды по футболу из-за того, что «футболистки не должны были иметь крашеные волосы».



Коммунистическая партия Китая не одобряет татуировки. В 2018 году она запретила показывать их на телевидении. Такие изображения размывали в фоторедакторе перед тем как показать в эфире.