Китай закупил у россии рекордные объемы энергоресурсов

За все время войны Китай закупил российских энергоресурсов на 51 миллиард долларов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
В частности, импорт коксующегося угля из рф вырос до 2,5 млн тонн с примерно 900 тысяч тонн годом ранее и 1,9 млн тонн в августе. А поставки СПГ выросли на треть по сравнению с прошлым годом – до 819 тыс тонн.
Вместе с тем импорт нефти из рф в сентябре составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад. При этом Саудовская Аравия обогнала рф как главный поставщик для Китая.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
В частности, импорт коксующегося угля из рф вырос до 2,5 млн тонн с примерно 900 тысяч тонн годом ранее и 1,9 млн тонн в августе. А поставки СПГ выросли на треть по сравнению с прошлым годом – до 819 тыс тонн.
Вместе с тем импорт нефти из рф в сентябре составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад. При этом Саудовская Аравия обогнала рф как главный поставщик для Китая.
Издание отмечает, что Китай все еще иногда закупает энергоресуры у россии по сниженным ставкам.
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