Китай выкинул рф из совместного проекта по созданию широкофюзеляжного самолета

Сотрудничество рф и Китая в создании широкофюзеляжного самолета CR929, призванного стать конкурентом Boeing и Airbus, окончательно распалось. Китай исключил российских партнеров из проекта, представляя самолет как исключительно китайскую разработку.
Как сообщает South China Morning Post, китайский разработчик самолета — Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) — перестал упоминать россию как страну — участницу проекта и теперь продвигает самолет вместимостью 280 пассажиров как исключительно китайскую разработку.
Ни слова об участии рф не произнес вице-президент Comac Ци Сюэфен, выступавший на конференции Китайской ассоциации авиатранспорта (CATA). Он заявил о «прогрессе» в разработке лайнера, стоимость которого оценивали в $50 млрд, и выходе на новый этап «детализированного дизайна».
Какие-либо упоминания россии отсутствовали также при запуске спецлаборатории для CR929 в сентябре, пишет SCMP. COMAC тогда заявляла о достижении «технологической самообеспеченности» Китаем и «независимых инновационных возможностях». Об участии в проекте российской Объединенной авиастроительной корпорации, которая изначально должна была создать планер и хотела поучаствовать в разработке двигателей, не было сказано ничего.
На авиасалоне в Ле-Бурже летом 2023 года новый самолет также был представлен как собственная китайская разработка, хотя даже аббревиатура лайнера CR должна была символизировать страны — участницы проекта (C — China, Китай; R — russia, россия). Теперь же R исключили из названия самолета, и COMAC продвигает его как C929.
Проблемы с российским участием в создании самолета, который в этом году совершил первый полет, начались с первых же лет. COMAC отказался допускать россию к получению доходов от продажи самолета на внутреннем китайском рынке. Вместо этого ОАК предлагалась повышенная доля в продажах в мире (70%). Но именно в Китае ожидался спрос на самолет в количестве 3 тысячи машин, тогда как его мировые перспективы были неясными.
В 2022 году, после начала войны в Украине и введения западных санкций против российской авиаотрасли, Китай решил отказаться от всех российских наработок в CR929 и заменить их западными.
В частности, вместо тележек шасси производства рф СOMAC настаивала на использовании немецких и американских узлов, а кроме того, приняла решение привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя россия надеялась поучаствовать в этой части проекта.
Ни слова об участии рф не произнес вице-президент Comac Ци Сюэфен, выступавший на конференции Китайской ассоциации авиатранспорта (CATA). Он заявил о «прогрессе» в разработке лайнера, стоимость которого оценивали в $50 млрд, и выходе на новый этап «детализированного дизайна».
Какие-либо упоминания россии отсутствовали также при запуске спецлаборатории для CR929 в сентябре, пишет SCMP. COMAC тогда заявляла о достижении «технологической самообеспеченности» Китаем и «независимых инновационных возможностях». Об участии в проекте российской Объединенной авиастроительной корпорации, которая изначально должна была создать планер и хотела поучаствовать в разработке двигателей, не было сказано ничего.
На авиасалоне в Ле-Бурже летом 2023 года новый самолет также был представлен как собственная китайская разработка, хотя даже аббревиатура лайнера CR должна была символизировать страны — участницы проекта (C — China, Китай; R — russia, россия). Теперь же R исключили из названия самолета, и COMAC продвигает его как C929.
Проблемы с российским участием в создании самолета, который в этом году совершил первый полет, начались с первых же лет. COMAC отказался допускать россию к получению доходов от продажи самолета на внутреннем китайском рынке. Вместо этого ОАК предлагалась повышенная доля в продажах в мире (70%). Но именно в Китае ожидался спрос на самолет в количестве 3 тысячи машин, тогда как его мировые перспективы были неясными.
В 2022 году, после начала войны в Украине и введения западных санкций против российской авиаотрасли, Китай решил отказаться от всех российских наработок в CR929 и заменить их западными.
В частности, вместо тележек шасси производства рф СOMAC настаивала на использовании немецких и американских узлов, а кроме того, приняла решение привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя россия надеялась поучаствовать в этой части проекта.
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