Китай выделит $40 млрд на развитие производства микрочипов - Reuters

12:37 05 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Вероятно, это будет самый крупный из трех фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных микросхем, также известным как Большой фонд. Его цель в 300 млрд. юаней (41 млрд. долларов) превышает аналогичные средства в 2014 и 2019 годах, которые, согласно отчетам правительства, собрали 138,7 млрд. юаней и 200 млрд. юаней соответственно.



По словам источников, новый фонд был одобрен китайскими властями в последние месяцы. Министерство финансов Китая планирует выделить 60 млрд. юаней. Остальные доноры фонда пока неизвестны. Большой фонд рассматривает возможность привлечь по крайней мере два учреждения по инвестированию капитала нового фонда.



Одним из основных направлений инвестиций будет являться оборудование для производства микросхем.



Процесс сбора средств, вероятно, займет несколько месяцев, и пока неясно, когда будет запущен третий фонд или будут внесены дальнейшие изменения в планы.



Среди спонсоров двух предыдущих фондов Большого фонда – министерство финансов и государственные компании, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.



Reuters отмечает, что на протяжении многих лет Большой фонд предоставлял финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству полупроводников, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти и ряду более мелких компаний и фондов.



Несмотря на эти инвестиции, китайская индустрия микросхем не способна играть ведущую роль в глобальной цепочке поставок, особенно в отношении передовых чипов. Китай намерен запустить новый государственный инвестиционный фонд, призванный привлечь более 40 млрд долларов для развития полупроводникового сектора. КНР пытается догнать США и других соперников.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.Вероятно, это будет самый крупный из трех фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных микросхем, также известным как Большой фонд. Его цель в 300 млрд. юаней (41 млрд. долларов) превышает аналогичные средства в 2014 и 2019 годах, которые, согласно отчетам правительства, собрали 138,7 млрд. юаней и 200 млрд. юаней соответственно.По словам источников, новый фонд был одобрен китайскими властями в последние месяцы. Министерство финансов Китая планирует выделить 60 млрд. юаней. Остальные доноры фонда пока неизвестны. Большой фонд рассматривает возможность привлечь по крайней мере два учреждения по инвестированию капитала нового фонда.Одним из основных направлений инвестиций будет являться оборудование для производства микросхем.Процесс сбора средств, вероятно, займет несколько месяцев, и пока неясно, когда будет запущен третий фонд или будут внесены дальнейшие изменения в планы.Среди спонсоров двух предыдущих фондов Большого фонда – министерство финансов и государственные компании, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.Reuters отмечает, что на протяжении многих лет Большой фонд предоставлял финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству полупроводников, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти и ряду более мелких компаний и фондов.Несмотря на эти инвестиции, китайская индустрия микросхем не способна играть ведущую роль в глобальной цепочке поставок, особенно в отношении передовых чипов.

Агентство отмечает, что лидер КНР Си Цзиньпин давно подчеркивал необходимость достижения Китаем самообеспеченности полупроводниками. Эта потребность стала еще более острой после того, как США ввели ряд мер экспортного контроля за последние несколько лет, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые чипы для усиления своего военного потенциала.