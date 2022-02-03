Китай выбрал экономическую модель СССР

16:40 16 Сентябрь Киев, Украина

Компартия Китая приняла решение усилить влияние правительства на частный бизнес. Об этом говорится в новых директивах КПК

ЦК партии призвал «Единый фронт», политическое объединение под руководством КПК, сделать более весомой руководящую роль правительства в бизнесе. Для начала организация создаст базу данных предпринимателей и кадровый резерв.



/>Пекин решил пойти по пути СССР на фоне нарастающих проблем в экономике. За нее все больше отвечает частный сектор, на долю которого приходится 60 процентов ВВП и 80 процентов рабочих мест в крупных городах.





Как отмечает издание, Пекин заявляет о желании контролировать большую часть национальной экономики, но пока неясно, в каком виде это будет реализовано. В целом директивы выглядят ответом на давление на китайские компании со стороны США, а также структурные изменения в национальной и мировой экономике.

В последние годы на фоне усиления позиций председателя КНР Си Цзиньпина китайские власти начали отдавать предпочтение государственному сектору, что существенно ударило по частникам. Последние более всего страдают в результате торговой войны с США, поскольку многие из них ориентированы на экспорт.



Нынешнее решение может усилить проблемы, так как влияние государства на частный бизнес остается одним из главных поводов для напряженности между странами. От подобных подозрений уже пострадали технологический гигант Huawei и ByteDance, которая владеет приложением TikTok.



Ранее сообщалось, что ВТО встала на сторону Китая в споре по поводу заградительных пошлин, которые США ввели в 2018 году. Однако на ситуацию решение не повлияет, поскольку США блокируют работу Апелляционного суда организации, а значит, после обжалования решение не сможет вступить в силу.