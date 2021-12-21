Китай вводит санкции в отношении официальных лиц США из-за «геноцида» в Синьцзяне

Во вторник Китай внес в черный список четырех членов федеральной комиссии США по свободе вероисповедания в ответ на санкции Вашингтона, направленные против китайских чиновников, виновных в геноциде в Синьцзяне.
Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении китайских политиков и компаний, а также объявил дипломатический бойкот предстоящим зимним Олимпийским играм, что вызвало ярость в Пекине и ответные меры.
Китай объявил, что четыре члена Комиссии США по вопросам религиозных свобод (USCIRF) попадают в "черный список", среди них председатель Надин Маэнза, заместитель председателя Нури Тюркель, а также члены комиссии Анурим Бхаргаву и Джеймс У. Карр.
«Эти контрмеры включают запрет вышеупомянутым лицам на въезд в Китай и замораживание их активов в материковом Китае, Гонконге и Макао», - сказал репортерам пресс-секретарь Чжао Лицзянь.
«Китайским гражданам и учреждениям также запрещено иметь дело с этими людьми».
USCIRF, созданная в 1998 году, представляет собой федеральную комиссию, которая изучает свободу вероисповедания во всем мире и активно критикует отношение Китая к уйгурским мусульманам.
Участники кампании говорят, что по меньшей мере один миллион уйгуров и других тюркоязычных, в основном мусульманских меньшинств, были заключены в лагеря в северо-западном районе Китая Синьцзян.
Правозащитные группы и иностранные правительства нашли доказательства массовых задержаний, принудительного труда, политической идеологической обработки, пыток и принудительной стерилизации. Вашингтон назвал это геноцидом.
Первоначально отрицая существование лагерей в Синьцзяне, Китай позж назвал их центрами профессионального обучения, направленные на снижение привлекательности исламского экстремизма.
Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении китайских политиков и компаний, а также объявил дипломатический бойкот предстоящим зимним Олимпийским играм, что вызвало ярость в Пекине и ответные меры.
Китай объявил, что четыре члена Комиссии США по вопросам религиозных свобод (USCIRF) попадают в "черный список", среди них председатель Надин Маэнза, заместитель председателя Нури Тюркель, а также члены комиссии Анурим Бхаргаву и Джеймс У. Карр.
«Эти контрмеры включают запрет вышеупомянутым лицам на въезд в Китай и замораживание их активов в материковом Китае, Гонконге и Макао», - сказал репортерам пресс-секретарь Чжао Лицзянь.
«Китайским гражданам и учреждениям также запрещено иметь дело с этими людьми».
USCIRF, созданная в 1998 году, представляет собой федеральную комиссию, которая изучает свободу вероисповедания во всем мире и активно критикует отношение Китая к уйгурским мусульманам.
Участники кампании говорят, что по меньшей мере один миллион уйгуров и других тюркоязычных, в основном мусульманских меньшинств, были заключены в лагеря в северо-западном районе Китая Синьцзян.
Правозащитные группы и иностранные правительства нашли доказательства массовых задержаний, принудительного труда, политической идеологической обработки, пыток и принудительной стерилизации. Вашингтон назвал это геноцидом.
Первоначально отрицая существование лагерей в Синьцзяне, Китай позж назвал их центрами профессионального обучения, направленные на снижение привлекательности исламского экстремизма.
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