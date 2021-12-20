Китай ввел ответные санкции в отношении Великобритании за "ложь и дезинформацию"

09:20 26 Март Киев, Украина

Ответом Великобритании за введение санкций против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе стали санкции МИД Китая в отношении ее девяти физических и четырех юридических лиц.

Об этом в четверг, 25 марта, сообщается на сайте китайского МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры.



Лицам, в отношении которых действуют санкции, а также членам их семей будет запрещен въезд на территорию КНР. Китайские граждане и учреждения не смогут вести дела с этими лицами и компаниями.



Среди тех, кто попал под ограничения, в том числе глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, автор публикаций об уйгурах Джоанн Смит Финли, организация China Research Group, Комиссия по правам человека тори, организация "Уйгурский трибунал".



Известно, что 22 марта ЕС ввел односторонние санкции против китайских лиц и организаций, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. В ответ правительство Китая ввело санкции в отношении десяти парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.



Накануне ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.