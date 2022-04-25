Китай ввел ответные санкции против США

10:10 24 июля Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



Накануне, 23 июля, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что санкции США разработали для «безосновательного очернения деловой среды Гонконга» и «грубого нарушения международного права и основных норм, регулирующих международные отношения».



В перечень подсанкционных лиц попал бывший министр торговли США Вильбур Росс. Во время пребывания в должности он расширил перечень фирм, которые не могли торговать с американскими компаниями без предварительной лицензии — туда попали китайские Huawei и ZTE. Кроме него, КНР ввела ограничения против следующих людей: В ответ на санкции американского руководства, руководство КНР приняло аналогичные меры и ввело санкции в отношении шестерых граждан США и одного субъекта США.Об этом сообщает BBC.Накануне, 23 июля, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что санкции США разработали для «безосновательного очернения деловой среды Гонконга» и «грубого нарушения международного права и основных норм, регулирующих международные отношения».В перечень подсанкционных лиц попал бывший министр торговли США Вильбур Росс. Во время пребывания в должности он расширил перечень фирм, которые не могли торговать с американскими компаниями без предварительной лицензии — туда попали китайские Huawei и ZTE. Кроме него, КНР ввела ограничения против следующих людей:

бывшего директора офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатана Стиверса;

председателя Национального демократического института США Ким До Юн;

полномочного представителя Международного республиканского института в Гонконге Адама Кинга;

председателя Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью;

директора департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон.

Также в список попал Комитет по вопросам демократии Гонконга.



Контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Китай. Как пишет издание, она постарается урегулировать ситуацию, которая ухудшается.



«Эти действия являются примерами того, как Пекин наказывает частных граждан, компании и организации гражданского общества, и это является политическими сигналами», — прокомментировала санкции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Американские санкции против китайских чиновников в Гонконге были обусловлены их ролью в подавлении безопасности на этой территории.



Напомним, Китай ввел закон о национальной безопасности в Гонконге в прошлом году в ответ на массовые протесты против демократии. Он предусматривает криминализацию диверсии и заговоров с иностранными силами и предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.