Китай впервые запустил ракету-носитель собственной разработки

10:04 27 июля Киев, Украина





В Китае впервые была запущена ракета-носитель национальной разработки «Лицзянь-1». Она вывела на орбиту сразу шесть спутников

Об этом сообщает Синьхуа в среду, 27 июля.



Запуск был осуществлен в 12:12 по пекинскому времени (07:12 по Киеву) с космодрома Цзюцюань на севере страны.



Известно, что выведенные на орбиту экспериментальные космические аппараты будут использоваться для наблюдений за атмосферой Земли и испытания электромагнитных устройств.



Четырехступенчатая ракета-носитель Лицзянь-1 – самая габаритная твердотопливная ракета Китая. Она способна выводить полезную нагрузку массой около 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.



