Китай увеличивает закупки иранской нефти, сокращая импорт из россии

20:01 16 августа Киев, Украина

Китай пересматривает предпочтения в области нефтяной торговли, увеличивая закупки иранской нефти и уменьшая импорт нефти из россии. Основной фактор – привлекательная цена иранской нефти, которая значительно ниже стоимости российской.

Bloomberg. Об этом сообщает

В августе КНР в среднем в день получает из Ирана до 1,5 млн баррелей. Такого объема торговли нефтью между странами не фиксировали последние десять лет.



В период с января по июль Китай закупал в среднем по 900 тысяч баррелей иранской нефти. Таким образом за короткий срок спрос на углеводороды из Ирана вырос в 1,5 раза. Трейдеры, которые работают в указанном регионе, отмечают, что все дело в цене. Иранская нефть предлагается с десятидолларовой скидкой к Brent и стоит гораздо дешевле российской (в июле рф продавала нефть по 64 доллара).



Сейчас российская нефть стоит 70 долларов за баррель. В теории такая цена дешевле за Brent сразу на 15 долларов, однако Россия закладывает в стоимость нефти для покупателей дополнительно «расходы на транспортировку и страхование».



Конечная цена получалась не очень выгодной для Китая. Но не только для него. В целом экспорт рф в Азию с середины мая начал сокращаться и уже потерял 25% и 2,6 млн баррелей в конце июля. Также возникли проблемы у россии с Индией, которая осталась недовольной резким сокращением скидок, которые ей раньше предоставляла москва в надежде завоевать рынок.