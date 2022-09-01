Китай успешно отправил в космос 16 новых спутников

18:32 10 августа Киев, Украина

10 августа Китай успешно запустил в космос 16 новых спутников.

 
Об этом сообщает Xinhua.

Запуск осуществлялся с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-6. Этот полет стал 432-м по счету ракет серии Чанчжэн.

Отмечается, что в основном новая серия спутников будет использоваться в таких областях, таких как коммерческое дистанционное зондирование, и для получения изображений атмосферы.

Ранее сообщалось, что Китай запустил на околоземную орбиту секретный многоразовый аппарат.