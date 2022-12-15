Китай усиливает экономические связи с россией

08:42 15 декабря Киев, Украина





Отмечается, что несмотря на то, что ранее Си Цзиньпин пытался публично дистанцироваться от россии, сейчас он усиливает долгосрочную ставку на рф. Китайский лидер Си Цзиньпин делегировал своему правительству наладить более тесные экономические связи с россией. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова политических советников Пекина.Отмечается, что несмотря на то, что ранее Си Цзиньпин пытался публично дистанцироваться от россии, сейчас он усиливает долгосрочную ставку на рф.

"План включает увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных энергетических партнерств в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, такую как железные дороги и порты", - говорится в сообщении.

Кроме того, рф и Китай проводят больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах. Это помогает оградить их от будущих санкций и обеспечить более широкое обращение китайской валюты.



Издание отмечает, что такое партнерство помогло руководству россии смягчить последствия западных санкций, позволив путину вести войну. Кроме того, ряд стран, зависящих от Китая в торговле, не принимают чью-либо сторону в конфликте.