Китай: уникальный стеклянный мост попал в Книгу рекордов Гиннесса

19:49 08 Сентябрь Киев, Украина

Подвесной прозрачный мост, построенный в Китае, стал самым длинным в мире мостом из стекла. Конструкция дает возможность видеть все происходящее под ногами посетителей.



Мост построили на высоте 201 метров. Его длина составляет 526 метров, а стекло, из которого он состоит, имеет три слоя общей толщиной 4,5 сантиметра. Мост соединяет два берега реки Ляньцзян.Одновременно на мосту могут находиться 500 человек.





Мост довольно узкий, но имеет две смотровые площадки шириной около 9 метров.

Строительством моста занимались специалисты из Чжэцзянского университета, а также архитекторы китайской студии Architectural Design. Они создали мост так, чтобы он держался на толстых тросах, которые крепятся к двум красным металлическим башням.

Данная конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее в Китае открыли стеклянный мост со спецэффектами. Мост построили на скале, на расстоянии 718 метров от земли. Но теперь это не просто прозрачный мост, но и целая альтернативная реальность. В Нидерландах при помощи 3D-технологий создали первый в мире мост. Создавался мост с использованием технологии 3D-печати методом дуговой сварки.