Китай: у США много воображаемых врагов

20:09 27 Июль Киев, Украина





Пекин считает, что Вашингтон ссылается на вопросы Власти КНР располагают реальной информацией, которая может разоблачить шпионскую деятельность США по всему миру, которую Америка развернула из-за многочисленных "воображаемых врагов", такое заявление сделал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Пекин считает, что Вашингтон ссылается на вопросы "китайского вторжения" и шпионажа для давления на Китай.

"Им повсюду чудятся враги. Одновременно Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах, они следят даже за своими союзниками. Этому есть реальные доказательства", - сообщил Ван.

США 25 июля обвинили гражданина Сингапура Ео Цзюнь Вэя в сотрудничестве со спецслужбами Китая для сбора военно-политической информации о гражданах Америки. Предположительно, через платформу LinkedIn он получил около 400 анкет, принадлежащих сотрудникам государственных органов США и передать их в Китай.



Ранее, 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. Подобное решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. До этого в Госдепартаменте обвинили Китай в том, что страна, якобы, спонсировала хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против коронавируса. Обвинения в шпионаже были предъявлены двум гражданам КНР.



В Пекине принятое решение назвали политической ошибкой. В качестве ответа Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.

Отношения Китая и Штатов в последнее время остаются напряженными. Страны ведут торговую войну. Помимо прочего, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по Covid-19 и Гонконгу.