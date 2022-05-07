Китай стал третьей страной, флаг которой установлен на Луне

18:47 04 декабря Киев, Украина

Китайский беспилотный возвращаемый модуль «Чанъэ-5», завершил свою миссию по сбору реголита (лунного грунта) и установил флаг Китая на поверхности Луны, таким образом, став третьей после США и Советского Союза страной, установившей флаг на поверхности Луны.

Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на восходящем модуле зонда перед тем, как он стартовал с Луны.

"Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне настоящий национальный флаг", – сказано в сообщении.

В ходе предыдущих миссий флаг Китая "был представлен в виде покрытия космического корабля".



/>