Китай стал третьей страной, флаг которой установлен на Луне

18:47 04 декабря Киев, Украина

Китайский беспилотный возвращаемый модуль «Чанъэ-5», завершил свою миссию по сбору реголита (лунного грунта) и установил флаг Китая на поверхности Луны, таким образом, став третьей после США и Советского Союза страной, установившей флаг на поверхности Луны.
 
Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на восходящем модуле зонда перед тем, как он стартовал с Луны.
"Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне настоящий национальный флаг", – сказано в сообщении.
фото: китайский флаг на Луне
В ходе предыдущих миссий флаг Китая "был представлен в виде покрытия космического корабля".

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