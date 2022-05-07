Китай стал третьей страной, флаг которой установлен на Луне

Китайский беспилотный возвращаемый модуль «Чанъэ-5», завершил свою миссию по сбору реголита (лунного грунта) и установил флаг Китая на поверхности Луны, таким образом, став третьей после США и Советского Союза страной, установившей флаг на поверхности Луны.
Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на восходящем модуле зонда перед тем, как он стартовал с Луны.
В ходе предыдущих миссий флаг Китая "был представлен в виде покрытия космического корабля".
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