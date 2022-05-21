Китай скупает нефть и газ РФ со скидкой 33% от рыночной цены – СМИ

Пользуясь безвыходной ситуацией РФ, связанной с санкционным давлением, Китай решил пополнить свои стратегические запасы топлива по дешевой цене. Китай скупает российскую нефть со скидкой в 29 долларов за баррель или 33% от рыночной цены, пишет Bloomberg.

По данным издания, в апреле Китай потратил более $6 млрд на импорт российских энергоресурсов. Отгрузки коксующегося угля для сталелитейной промышленности увеличились более чем в два раза.

Отмечается, что в мае Китай должен получать 1,1 миллиона баррелей в сутки – это примерно 10% от суточной добычи в России.

Также Китай может принять решение использовать российскую нефть для пополнения своих стратегических хранилищ, что будет значит еще больший объем закупок – сейчас такие переговоры идут на уровне правительств обоих государств, пишет Bloomberg.

Ранее издание писало, что России удалось избежать разрушительного влияние санкций Запада, введенных после начала вторжения в Украину, именно благодаря росту цен на экспортируемые нефть и газ.