Китай рассказал о переговорах с министром обороны рф

20:08 27 октября Киев, Украина

В Министерстве обороны Китая рассказали о переговорах с минобороны рф сергеем шойгу, а также обратились к США по тайваньскому вопросу.

Об этом в четверг, 27 октября, заявил представитель ведомства Тан Кэфэй, передает Global Times.

Он отметил, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться китайцами".
 
"Мы призываем США прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе", - заявил он.
 
Кэфэй также добавил, что армия Китая всегда была решительной силой в защите национального суверенитета и территориальной целостности.