Китай рассказал о переговорах с министром обороны рф

20:08 27 октября Киев, Украина





Об этом в четверг, 27 октября, заявил представитель ведомства Тан Кэфэй, передает Global Times.



Он отметил, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".



Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться В Министерстве обороны Китая рассказали о переговорах с минобороны рф сергеем шойгу, а также обратились к США по тайваньскому вопросу.Об этом в четверг, 27 октября, заявил представитель ведомства Тан Кэфэй, передает Global Times.Он отметил, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться китайцами"

"Мы призываем США прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе", - заявил он.

Кэфэй также добавил, что армия Китая всегда была решительной силой в защите национального суверенитета и территориальной целостности.