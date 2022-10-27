Китай рассказал о переговорах с министром обороны рф

В Министерстве обороны Китая рассказали о переговорах с минобороны рф сергеем шойгу, а также обратились к США по тайваньскому вопросу.
Об этом в четверг, 27 октября, заявил представитель ведомства Тан Кэфэй, передает Global Times.
Он отметил, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться китайцами".
Об этом в четверг, 27 октября, заявил представитель ведомства Тан Кэфэй, передает Global Times.
Он отметил, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться китайцами".
Кэфэй также добавил, что армия Китая всегда была решительной силой в защите национального суверенитета и территориальной целостности.
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